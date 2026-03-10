Terminal-Ausbau in Wien: Das erwartet Reisende ab 2027

Was bietet die Terminal-Erweiterung des Flughafens Wien den Passagieren? Antwort: Die Terminal 3-Süderweiterung des Flughafens Wien ist ein zentraler Baustein, um Kapazität und Qualität langfristig weiterzuentwickeln. Viele Reisende kennen es: Gerade im Terminal 3, von wo unter anderem Austrian Airlines, Emirates oder Lufthansa abfliegen, kann es zu Spitzenzeiten schon eng werden. Durch die Süderweiterung entstehen nun über 70.000 Quadratmeter zusätzliche Terminalfläche, mit großzügigen Aufenthaltsflächen, neuen Lounges (insgesamt 6.000 Quadratmeter), achtzehn Busgates, sowie eine neue zentrale Sicherheitskontrolle auf dem modernsten Stand der Technik. Herzstück der Süderweiterung wird ein großzügiger Shopping- und Gastronomiebereich sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Flughafen Wien Im neuen Terminal wird auch ein neuer Gastro-Bereich entstehen - zum Beispiel mit Figlmüller.

Dort gibt es ein völlig neues und breites kulinarisches Angebot, mit großem Schwerpunkt auf die heimische Küche – so werden sich viele Top-Gastronomen aus Wien einmieten, heißt es seitens des Airports.

Seit dem Spatenstich im Februar 2024 sei man mit der Umsetzung sehr gut unterwegs, betont Flughafenvorstand Julian Jäger im KURIER-Gespräch. „Das Gebäude steht, die Fassade ist praktisch fertig und aktuell läuft der Innenausbau“, so Jäger und fügt hinzu, dass im zweiten Quartal 2027, also rechtzeitig zur Hauptreisezeit, die Süderweiterung in Betrieb gehen wird. Die qualitative Aufwertung des Flughafens dürfte Wien zudem noch attraktiver als Umsteigepunkt werden lassen. Das Gesamtbudget der Terminal 3-Süderweiterung liegt bei rund 420 Millionen Euro. Beim Budget und zeitlich sei man im Plan.