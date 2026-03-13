Lufthansa-Streik: Hunderte Flüge gestrichen, auch in Wien und Salzburg

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Streik der Lufthansa-Piloten hat auch am zweiten Tag hunderte Flüge in Deutschland ausfallen lassen. An den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München wurden für den Freitag zusammen mehr als 600 Starts und Landungen abgesagt, wie die Flughafenbetreiber berichten. Am Flughafen Salzburg fallen am Freitag jeweils drei Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt aus, von und nach Wien wurde jeweils ein Frankfurt-Flug gestrichen.

Erst für den Samstag wird wieder ein Flugverkehr im üblichen Umfang erwartet. Nach Angaben des Frankfurter Betreibers Fraport fielen am zweiten Streiktag in Frankfurt rund 450 von 1.225 geplanten Starts und Landungen aus. In München wurden 180 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Die Zahlen beziehen sich auf alle Fluggesellschaften, die Ausfälle sind wesentlich der Lufthansa zuzuordnen. Flughafen Salzburg stärker betroffen als Wien Am Freitag sind am Flughafen Salzburg von einer Annullierung jeweils drei Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt betroffen. In Wien-Schwechat soll derzeit jeweils nur ein Frankfurt-Flug am Abend gestrichen werden. Von Ausfällen betroffene Gäste würden aktiv per E-Mail benachrichtigt, haben Lufthansa und AUA angekündigt. Gäste, die nicht kontaktiert werden, könnten vorerst davon ausgehen, dass ihr Flug nicht betroffen ist.