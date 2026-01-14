Flotter Surfen beim Fliegen: Lufthansa und AUA setzen auf Starlink

Passagiere der Lufthansa und deren Tochterfirmen wie der AUA können künftig über den Satellitendienst Starlink Internetsurfen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 werden alle rund 850 Flugzeuge schrittweise dafür ausgerüstet, kündigte der deutsche Luftverkehrskonzern an. Starlink biete die schnellsten Internetverbindungen während des Fluges an. Die Gesellschaft gehört zur Firma SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk, die für das Angebot mehr als 9.000 Satelliten installiert hat.

Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto anlegen, kündigt Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Auch die Reihenfolge der Umrüstung von Teilflotten blieb zunächst unbekannt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören auch die Gesellschaften Eurowings, Discover, Brussels Airlines, Austrian (AUA), Swiss und Ita.