Kampf der internationalen Giganten um Österreichs Lotterien
Jetzt wird es ernst mit der Ausschreibung der Glücksspielkonzessionen. Das Finanzministerium arbeitet „intensiv“ am Entwurf für das neue Glücksspielgesetz, in dem auch die Ausschreibung für die Konzessionen geregelt wird, erklärt eine Sprecherin.
Die Lizenzen für die zwölf heimischen Casinos und die Lotterien, an die derzeit noch die einzige Online-Konzession geknüpft ist, laufen 2027 aus. Da die Verfahren sehr komplex sind und mit Einsprüche der unterlegenen Bieter sicher zu rechnen ist, ist jetzt Eile geboten.
Am lukrativsten sind die Lotterien. Das Ministerium will wieder nur eine Konzession ausschreiben, bereits jetzt herrscht Hochspannung in der Glücksspielbranche. Etliche internationale Player sind interessiert. Die Vergabe wird, das ist jetzt schon klar, zum Kampf der Giganten.
Brightstar Lottery geht ins Rennen
Der Konzern Brightstar Lottery, vormals IGT, will mit einem österreichischen Konsortium ins Rennen gehen. Brightstar ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Lotterietechnologie.
„Brightstar prüft eine Teilnahme an der bevorstehenden Ausschreibung für die österreichische Lotterienkonzession. Zu diesem Zweck bauen wir gemeinsam mit hochrangigen österreichischen Partnern ein Konsortium auf. Wir freuen uns über diese Gelegenheit und sehen großes Potenzial in Österreich“, erklärt Brightstar-Vorstand Marco Tasso gegenüber dem KURIER.
Einer der heimischen Partner des stark auf Österreich ausgerichteten Konsortiums soll die Post werden. Man sei „seit Jahren verlässliche Vertriebspartnerin der Lotterien. Es ist bekannt, dass die Lotterielizenz neu ausgeschrieben wird. Dahin gehend bereiten wir uns auf verschiedene Möglichkeiten vor und prüfen unterschiedliche Optionen, die wir erst bei Vorliegen einer konkreten Ausschreibung final bewerten werden“, hält sich Post-Sprecher Michael Homola noch bedeckt.
Auch mit dem KURIER Medienhaus sollen Gespräche laufen, was derzeit allerdings nicht bestätigt wird. Brightstar notiert an der New York Stock Exchange, ist Haupttechnologieanbieter für acht der zehn größten Lotterien weltweit und nach Gesamteinsätzen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar der größte Lotteriebetreiber.
Tschechen rüsten auf
Auf der anderen Seite steht der tschechische Gaming-Konzern Allwyn, Mehrheitseigentümer der Casinos Austria AG (Casag), des Mutterkonzerns der Lotterien, der einzigen Cashcow der teilstaatlichen Glücksspielgruppe. Die Gruppe, die zum Imperium des tschechischen Milliardärs Karel Komarek gehört, rüstet auf. Allwyn hat einen Zusammenschluss mit dem griechischen Glücksspielunternehmen Opap angekündigt, das neue Unternehmen werde mit 16 Milliarden Euro bewertet, gaben beide Firmen zu Beginn dieser Woche bekannt. KKCG, die Investmentgruppe von Komarek, wird 85 Prozent der Stimmrechte halten, Allwyn besitzt bereits 52 Prozent an der Opap.
Komarek erklärte, durch diese Fusion entstehe das weltweit größte Lotterie-Unterhaltungsunternehmen, die zweitgrößte börsenotierte Glücksspielgruppe und eines der größten Unternehmen an der Athener Börse. Geplant ist ein Börsegang entweder in London oder New York.
