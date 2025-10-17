Kampf der internationalen Giganten um Österreichs Lotterien

Jetzt wird es ernst mit der Ausschreibung der Glücksspielkonzessionen . Das Finanzministerium arbeitet „intensiv“ am Entwurf für das neue Glücksspielgesetz, in dem auch die Ausschreibung für die Konzessionen geregelt wird, erklärt eine Sprecherin.

Die Lizenzen für die zwölf heimischen Casinos und die Lotterien, an die derzeit noch die einzige Online-Konzession geknüpft ist, laufen 2027 aus. Da die Verfahren sehr komplex sind und mit Einsprüche der unterlegenen Bieter sicher zu rechnen ist, ist jetzt Eile geboten.

Am lukrativsten sind die Lotterien. Das Ministerium will wieder nur eine Konzession ausschreiben, bereits jetzt herrscht Hochspannung in der Glücksspielbranche. Etliche internationale Player sind interessiert. Die Vergabe wird, das ist jetzt schon klar, zum Kampf der Giganten.

Brightstar Lottery geht ins Rennen

Der Konzern Brightstar Lottery, vormals IGT, will mit einem österreichischen Konsortium ins Rennen gehen. Brightstar ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Lotterietechnologie.

„Brightstar prüft eine Teilnahme an der bevorstehenden Ausschreibung für die österreichische Lotterienkonzession. Zu diesem Zweck bauen wir gemeinsam mit hochrangigen österreichischen Partnern ein Konsortium auf. Wir freuen uns über diese Gelegenheit und sehen großes Potenzial in Österreich“, erklärt Brightstar-Vorstand Marco Tasso gegenüber dem KURIER.