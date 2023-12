Lkw-Fahrer bekommen ab 1. Jänner 9,6 Prozent mehr Lohn

Zuletzt waren unter anderem die KV-Mindestlöhne in der Reinigungsbranche (um 9,2 Prozent) oder auch bei den Metallern (8,6 Prozent) angehoben worden. Die KV-Verhandlungen im Handel sind indes am Donnerstagvormittag bereits in die fünfte Runde gegangen. Sollte es erneut keine Einigung geben, will die Gewerkschaft die Warnstreiks und Proteste am 8. und 9. Dezember fortsetzen

