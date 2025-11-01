Linzer Solarunternehmen pleite: WKStA ermittelt

Am Freitag haben die Sun Contracting Austria GmbH, die Sun Contracting Norica Plus GmbH, die Sun Contracting Engineering GmbH, die Sun Contracting Projekt GmbH und die Sun Contracting Solutions GmbH, alle mit Sitz in Linz, am Landesgericht Linz Anträge auf die Eröffnung von Konkursverfahren eingebracht.

Der Insolvenzantrag der Muttergesellschaft in Liechtenstein führte zur Pleite des österreichischen Teils in Linz. Die verschuldeten Gesellschaften stehen mit fast 47 Millionen Euro in der Kreide. 33 Mitarbeiter sind betroffen.

Nun wurde bekannt, dass das Firmengeflecht schon länger mit Betrugsvorwürfen konfrontiert ist. Wie der ORF Oberösterreich am Samstag berichtete, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen 20 Beschuldigte - darunter vier Verbände.