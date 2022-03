Lieferando-Chefin: „Mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen“

Kritik an den teils prekären Arbeitsbedingungen von Fahrradboten lässt Hauke nicht zu. „Wir stellen alle unsere Fahrradbotinnen und -boten direkt an und zahlen über den Kollektivvertrag“, betont sie. Die hohe Fluktuation ergebe sich häufig durch den Arbeitnehmerwunsch, etwa weil viele nur im Sommer fahren wollen, nicht aber im Winter. „Es ist in unserem eigenen Interesse, dass das Personal länger bleibt. Und wir haben auch viele Vollzeitkräfte.“

Befristete Verträge

Die Gewerkschaft vida übt vor allem Kritik an den Befristungen von Verträgen. Entgegen der konzernweiten Ankündigung vom Sommer des Vorjahres, nur noch unbefristete Verträge anzubieten, sei die Befristung in Österreich nach wie vor Usus, heißt es auf Anfrage. Dem Unternehmen müsse klar sein, dass befristete Dienstverhältnisse nicht ewig verlängerbar seien. Die Gewerkschaft bietet Betroffenen die Prüfung ihrer Verträge an.