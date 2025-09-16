Libro schließt heuer 34 Filialen und kooperiert enger mit Pagro

Die österreichische MTH-Gruppe als Eigentümerin von Libro und Pagro lässt beide Marken enger zusammenarbeiten. Es werde "schrittweise immer mehr gemeinsame Werbeauftritte, aber auch Aktionen und Maßnahmen geben", so die Libro- und Pagro-Geschäftsführerin Ulrike Kittinger am Dienstag in einer Aussendung. Die zu Jahresbeginn medial kolportierte Schließung von 34 Libro-Filialen ist fix.

Sechs Filialen seien bereits geschlossen und 28 weitere Filialen werden folgen, hieß es von einem Libro- und Pagro-Sprecher auf APA-Anfrage. Die MTH-Tochter PL Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) managt die beiden Vertriebsschienen Libro und Pagro. Durch die engere Zusammenarbeit sollen die Einkaufs- und Sortimentsstrategien stärker aufeinander abgestimmt werden.

Pagro expandiert, Libro schrumpft

Auch gibt es erstmals einen gemeinsamen Radiospot, der ab Mitte September zu hören sein wird. In den Libro-Filialen wird das Angebot an Bastelmaterialien erweitert. Pagro ergänzt seine Produktpalette nach eigenen Angaben um ein "Best of" von Libro, darunter das Büchersegment sowie ein ausgebautes Partyartikel-Sortiment.