"Tut extrem weh": Bei Lenzing wackeln Hunderte Jobs

Beim oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing dürfte ein großer Personalabbau bevorstehen. Noch heuer sollen rund 200 Stellen gestrichen werden, weitere 300 Arbeitsplätze könnten in den nächsten zwei Jahren durch Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten ins Ausland verloren gehen, berichtet die Kronen Zeitung. Eine Betriebsversammlung am Montag soll Klarheit bringen. Der weltweit agierende Konzern mit Hauptsitz in Lenzing beschäftigt rund 7.700 Mitarbeiter, davon etwa 3.000 am Hauptstandort. Nach Angaben des Betriebsrats könnten davon bis zu 500 Jobs wegfallen – ein schwerer Einschnitt für die Region.

Abbau in zwei Phasen Der Personalabbau ist in zwei Phasen geplant: Zunächst sollen bis Jahresende 200 Stellen, überwiegend im Angestelltenbereich, gestrichen werden. In der zweiten Phase ist die Verlagerung von Verwaltungsaufgaben nach Tschechien und Indien vorgesehen, was weitere 300 Jobs kosten könnte. Betriebsratsvorsitzender Stephan Gruber betont gegenüber der Krone, dass der Abbau "extrem weh tut" und man versuche, die Folgen mit einem Sozialplan abzufedern. Ob tatsächlich alle 500 Stellen betroffen sind, ist noch unklar. Die Verhandlungen könnten zu einer abgeschwächten Lösung führen. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage des Blatts nicht zum Sparpaket äußern und verweist auf die für Montag geplante Aufsichtsratssitzung.