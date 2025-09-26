"Tut extrem weh": Bei Lenzing wackeln Hunderte Jobs
Zusammenfassung
- Beim Faserhersteller Lenzing droht ein Abbau von bis zu 500 Stellen, davon 200 noch heuer und 300 durch Auslagerungen in den nächsten zwei Jahren.
- Der Betriebsrat fordert Investitionen und Maßnahmen gegen weitere Auslagerungen, um Arbeitsplätze am Standort zu sichern.
- Lenzing verfolgt ein Sparprogramm mit dem Ziel, bis 2025 über 180 Millionen Euro einzusparen, während sich die Textilmärkte nur langsam erholen.
Beim oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing dürfte ein großer Personalabbau bevorstehen. Noch heuer sollen rund 200 Stellen gestrichen werden, weitere 300 Arbeitsplätze könnten in den nächsten zwei Jahren durch Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten ins Ausland verloren gehen, berichtet die Kronen Zeitung. Eine Betriebsversammlung am Montag soll Klarheit bringen.
Der weltweit agierende Konzern mit Hauptsitz in Lenzing beschäftigt rund 7.700 Mitarbeiter, davon etwa 3.000 am Hauptstandort. Nach Angaben des Betriebsrats könnten davon bis zu 500 Jobs wegfallen – ein schwerer Einschnitt für die Region.
Abbau in zwei Phasen
Der Personalabbau ist in zwei Phasen geplant: Zunächst sollen bis Jahresende 200 Stellen, überwiegend im Angestelltenbereich, gestrichen werden. In der zweiten Phase ist die Verlagerung von Verwaltungsaufgaben nach Tschechien und Indien vorgesehen, was weitere 300 Jobs kosten könnte.
Betriebsratsvorsitzender Stephan Gruber betont gegenüber der Krone, dass der Abbau "extrem weh tut" und man versuche, die Folgen mit einem Sozialplan abzufedern. Ob tatsächlich alle 500 Stellen betroffen sind, ist noch unklar. Die Verhandlungen könnten zu einer abgeschwächten Lösung führen. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage des Blatts nicht zum Sparpaket äußern und verweist auf die für Montag geplante Aufsichtsratssitzung.
Zeitgleich findet am Montag eine Betriebsversammlung mit bis zu 1.000 Beschäftigten sowie Bürgermeistern aus der Region statt. Der Betriebsrat fordert Investitionen in den Standort und eine Verhinderung weiterer Auslagerungen, um Arbeitsplätze zu sichern.
Der Sparzwang ist nicht neu: Lenzing verfolgt seit Jahren ein "Performance-Programm" zur Effizienzsteigerung und will 2025 mehr als 180 Millionen Euro einsparen. Der Umsatz im ersten Halbjahr lag bei 1,34 Milliarden Euro, die Erholung der Textilmärkte gestaltet sich jedoch langsam.
