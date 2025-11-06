Kahlschlag angekündigt: Lenzing mit Nettoverlust von 105 Mio. Euro

Die Wurzeln von Lenzing AG mit mittlerweile 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit reichen bis ins Jahr 1892 zurück, als der Industrielle Emil Hamburger in Lenzing in Oberösterreich begann, eine Papierfabrik zu betreiben. 1938 wurde die "Zellwolle Lenzing AG" gegründet und die Erzeugung von Zellstoff und Viskosefasern gestartet. Mit der Umbenennung in "Chemiefaser Lenzing AG" folgte man 1962 neuen Produktionsbedingungen.

1963 ging man dazu über, Chemikalien aus der Zellstofferzeugung zu recyceln. Lenzing-Modalfasern gibt es seit 1964. Mit dem Kauf der Lenzinger Zellstoff- und Papierfabrik hat das Unternehmen 1969 diversifiziert. 1984 kam dann die Namensänderung auf "Lenzing AG", zwei Jahre darauf wurde die Aktie an die Wiener Börse gebracht. Seitdem geriet das Unternehmen mehrmals in eine Schieflage, schaffte es jedoch immer wieder zurück in die Gewinnzone - nicht zuletzt wegen harten Sparprogrammen.