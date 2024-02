Leihscooter: Das Mega-Geschäft mit der Mikro-Mobilität

Verbote

Auch andere Länder und Städte schränken die Roller ein: So hat Paris die Miet-Scooter nach einer Bürgerbefragung mit September 2023 gänzlich verboten. Bis dahin waren rund 15.000 Roller im Verkehr. Die Nutzung privater Elektroroller erlaubt die französische Hauptstadt aber weiterhin. Genau andersrum ist es im Vereinigten Königreich. Dort dürfen nur regulierte Leih-Scooter gefahren werden, aber keine privaten. Außerdem braucht man für die Nutzung einen Führerschein.

In den Niederlanden sind E-Scooter im Straßenverkehr generell verboten. Sie werden dort wie Mopeds eingestuft und bräuchten demnach einen Sitz, um zugelassen werden zu können. Auch in China, dem Land, in dem der Großteil der Leih-Scooter produziert wird, sind die Roller verboten.

Patrick Grundmann, Sprecher des deutschen Anbieters Tier, zeigt sich enttäuscht über die wachsenden Restriktionen. „E-Scooter sind heute die am meisten regulierten Fahrzeuge im öffentlichen Raum. Städte sollten sich für die Erreichung ihrer Verkehrs- und Klimaziele eher auf die Integration von E-Scootern konzentrieren, als durch Verbote Alternativen zum privaten Pkw auszubremsen“, so Grundmann. Tier musste sich nach der Konzessionierung aus Wien zurückziehen, bietet seine Scooter aber weiterhin österreichweit in 24 Städten (so etwa in Innsbruck, Wels, Baden bei Wien und in Mödling) an.