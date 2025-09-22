Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland straucheln regelmäßig Unternehmen und rutschen in die Insolvenz. Nun hat es erneut einen Traditionsbetrieb getroffen. Die Bäckerei Leifert aus Gifhorn (Niedersachsen) hat einen Insolvenzantrag gestellt. Die Kette ist auch im Lebensmittelhandel vertreten.

Leifert will sich nun in einem Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung neu aufstellen. Das berichten mehrere deutsche Medien. Es wird an einer Restrukturierung gearbeitet. Der Betrieb soll jedenfalls weitergehen, die 40 Filialen weiterlaufen. Und auch die rund 220 Mitarbeiter behalten vorerst ihren Job.