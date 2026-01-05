Wer dieser Tage im Supermarkt frische Eier besorgen will, wird es schon bemerkt haben: Die Regale sind zum Teil halb leer, es mangelt vor allem an Bio- und Freilandeiern. Grund für die derzeit lückenhafte Eierversorgung sind die Nachwirkungen der Vogelgrippe in weiten Teilen Europas. Um die Verbreitung einzudämmen, mussten Millionen Tiere gekeult werden, die nun in der Eierproduktion fehlen. „Da fast keine billigen Eier auf dem europäischen Markt erhältlich sind, ist die Nachfrage nach österreichischen Eiern angestiegen“, heißt es in einer Mitteilung der Österreichischen Frischeier Erzeugergemeinschaft (EZG).

Erhöhte Nachfrage um die Feiertage Weitere Gründe seien der höhere Eier-Verbrauch in der Backsaison vor Weihnachten und die gute Auslastung im Tourismus über die Feiertage. Die Gäste wollen auf ihr Frühstücksei nicht verzichten. Die heimischen Supermarktketten bestätigen den aktuellen Mangel bei Bio-Eiern, einen generellen Eier-Engpass gebe es aber nicht. „Weil die Bio-Kunden auf andere Produkte ausweichen und bedingt durch den extrem hohen Bedarf an den Feiertagen kommt es zu kurzfristig weniger verfügbarer Menge. Ein wirklicher Engpass ist das aber nicht“, sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zum KURIER. Bei Lidl wird versichert, dass die Versorgung in den Filialen grundsätzlich sichergestellt sei. Sollte ein spezifischer Artikel kurzfristig vergriffen oder ausverkauft sein, gebe es im Regelfall passende Alternativen im Sortiment. Die Lage sollte sich bis Ende Jänner wieder bessern.