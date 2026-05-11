Deutsche Eier bei Spar: Produzent ändert die Verpackung
Nach Kritik an der Verpackung ändert der bayerische Eierproduzent Obermeier die Aufmachung seiner Schachteln für Eier aus Bodenhaltung. Man werde sie umgehend auf eine neutrale Verpackung ändern, sagte Obermeier-Geschäftsleiter Franz-Josef Lohner.
Wie berichtet, kritisierten Foodwatch, Vier Pfoten, der Verein Land schafft Leben und die Geflügelwirtschaft kritisierten vergangene Woche eine mögliche irreführende Verpackungsaufmachung bei Obermeier-Frischeiern, die bei Spar verkauft werden. Auf den Eierverpackungen sind Hühner in einer Freilandumgebung zu sehen. Laut Kennzeichnung sind Eier aus deutscher Bodenhaltung enthalten. Man habe die Verpackung 15 Jahre deutschlandweit verwendet, erklärte der Junior-Chef des Familienunternehmens Obermeier.
Die neue Verpackung verzichte nun auf Hühnerfotos und Freiland-Sujets bei Eiern aus Bodenhaltung. Neben der Verpackung sorgte auch die deutsche Herkunft der Hühnereier bereits für Ärger. Die Geflügelwirtschaft kritisierte bereits Ende April, dass Spar auch nach der Eierknappheit rund um Ostern weiterhin deutsche Frischeier verkauft.
Eierproduzenten sehen „Tabubruch“
Die Eierproduzenten sehen einen „Tabubruch“, der die heimische Produktion gefährde. Für Spar sei wiederum hierzulande weiterhin keine Vollversorgung mit österreichischen Eiern möglich. Obermeier kann die Aufregung in Österreich nicht ganz nachvollziehen und verwies auf den Europäischen Binnenmarkt.
Man verkaufe eine „kleinbäuerliche Menge“ an Spar und die Supermarktkette bestelle kurzfristig nur „Auffüllmengen“. „Wir nehmen keinem österreichischen Eierbauern die Lebensgrundlage weg“, heißt es.
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