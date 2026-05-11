Deutsche Eier bei Spar: Produzent ändert die Verpackung

Nach Kritik an der Verpackung ändert der bayerische Eierproduzent Obermeier die Aufmachung seiner Schachteln für Eier aus Bodenhaltung. Man werde sie umgehend auf eine neutrale Verpackung ändern, sagte Obermeier-Geschäftsleiter Franz-Josef Lohner.

Wie berichtet, kritisierten Foodwatch, Vier Pfoten, der Verein Land schafft Leben und die Geflügelwirtschaft kritisierten vergangene Woche eine mögliche irreführende Verpackungsaufmachung bei Obermeier-Frischeiern, die bei Spar verkauft werden. Auf den Eierverpackungen sind Hühner in einer Freilandumgebung zu sehen. Laut Kennzeichnung sind Eier aus deutscher Bodenhaltung enthalten. Man habe die Verpackung 15 Jahre deutschlandweit verwendet, erklärte der Junior-Chef des Familienunternehmens Obermeier.