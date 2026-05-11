Penny-Chef: „Kunden kaufen aktionsgetriebener ein“

Der Chef der Rewe-Tochter Penny, Johannes Greller , sieht ob der gestiegenen Lebensmittelpreise einen klaren Trend zum Diskonter. „Wir sehen, dass die Kunden sparen und aktionsgetriebener einkaufen“, sagt Greller bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten. Man merke auch einen klaren Unterschied zwischen Monatsanfang und Monatsende und generell würden die Warenkörbe „immer kleiner“.

Kampagne: Preise wie früher

Penny reagiert auf die Entwicklung mit einer neuen Werbekampagne „Preise wie früher“, wobei vom 13. Mai bis 10. Juni wöchentlich 20 Lebensmittel auf die Preisniveaus der letzten sieben Jahre zurückgesetzt werden.

Durchschnittlich sind diese um etwa 38 Prozent günstiger – viele davon aber nur mit Mengenrabatt. Die Aktion soll über den Sommer fortgesetzt werden. Penny hat etwa 2.500 Artikel im Sortiment, davon 45 Prozent Eigenmarken. Angesprochen auf das neue Gesetz gegen die Shrinkflation, das seit Mai in Kraft ist, sieht Greller die Lieferanten in der Verantwortung. Bei den Eigenmarken würde verstärkt darauf geachtet, Shrinkflation zu vermeiden.