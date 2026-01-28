Grundnahrungsmittel im KURIER-Preis-Rechner: Wie viel sparen Sie wirklich?
Jetzt ist sie also da: Die genaue Liste jener Grundnahrungsmittel, bei denen die Mehrwertsteuer ab Sommer halbiert wird.
Wie viel Sie sich damit genau ersparen? Das hängt natürlich von Ihrem Einkaufsverhalten ab.
In unserem Rechner haben Sie deshalb ab sofort die Möglichkeit, ihren Wocheneinkauf an Grundnahrungsmitteln einzugeben – und zu sehen, wie stark sich die Mehrwertsteuersenkung von 10 auf 4,9 Prozent in Ihren tatsächlichen Ausgaben niederschlagen wird. Wöchentlich, monatlich und jährlich.
Insgesamt erwartet sich die Regierung eine Entlastung von 400 Millionen Euro pro Jahr. Wie genau Finanzminister Marterbauer den Entgang von 200 Millionen Euro noch im Jahr 2026 kompensieren will und wie garantiert werden soll, dass der Handel die Steuersenkung auch tatsächlich an die Konsumenten weitergibt, lesen Sie hier.
Milch, Milcherzeugnisse und Eier
Milch (inklusive laktosefreie tierische Milch)
Butter
Joghurt
Frische Hühnereier
Gemüse (frisch, gekühlt und gefroren)
Erdäpfel
Paradeiser
Zwiebeln, Knoblauch, Lauch
Kohlarten (z.B. Weißkraut, Karfiol, Kohlrabi)
Salate
Karotten, Rüben, Knollensellerie
Gurken
Bohnen, Erbsen und weitere Hülsenfrüchte
Zusätzliches Gemüse wie Kürbis, Paprika, Spargel oder Melanzani
Gefrorenes Gemüse (zum Beispiel: Erbsen, Spinat)
Obst
Äpfel, Birnen, Quitten
Steinobst (zum Beispiel: Marillen, Kirschen, Pfirsiche, Zwetschken)
Getreide, Müllereierzeugnisse und Backwaren
Reis
Weizenmehl und Weizengrieß
Nudeln ohne Füllung
Brot und Gebäck (inklusive glutenfreier Produkte)
Weitere Produkte
Speisesalz
