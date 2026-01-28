Interaktiv

Grundnahrungsmittel im KURIER-Preis-Rechner: Wie viel sparen Sie wirklich?

Preisrechner Illustration
Was bringt Ihnen die Mehrwertsteuer-Senkung? Berechnen Sie Ihre persönliche Ersparnis anhand Ihres eigenen Warenkorbes.
Von Felix Ernst
28.01.26, 18:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Jetzt ist sie also da: Die genaue Liste jener Grundnahrungsmittel, bei denen die Mehrwertsteuer ab Sommer halbiert wird. 

Wie viel Sie sich damit genau ersparen? Das hängt natürlich von Ihrem Einkaufsverhalten ab. 

In unserem Rechner haben Sie deshalb ab sofort die Möglichkeit, ihren Wocheneinkauf an Grundnahrungsmitteln einzugeben und zu sehen, wie stark sich die Mehrwertsteuersenkung von 10 auf 4,9 Prozent in Ihren tatsächlichen Ausgaben niederschlagen wird. Wöchentlich, monatlich und jährlich. 

Probieren Sie es einfach aus: 

Der KURIER-Preis-Rechner

Warum die Regierung auch Lebensmittel aus dem Ausland vergünstigt

Insgesamt erwartet sich die Regierung eine Entlastung von 400 Millionen Euro pro Jahr. Wie genau Finanzminister Marterbauer den Entgang von 200 Millionen Euro noch im Jahr 2026 kompensieren will und wie garantiert werden soll, dass der Handel die Steuersenkung auch tatsächlich an die Konsumenten weitergibt, lesen Sie hier.

Jetzt fix: Auf diese Lebensmittel wird die Mehrwertsteuer gesenkt

Mehr zum Thema

Inflation
kurier.at, kob  | 

Kommentare