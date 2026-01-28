Grundnahrungsmittel im KURIER-Preis-Rechner: Wie viel sparen Sie wirklich?

Jetzt ist sie also da: Die genaue Liste jener Grundnahrungsmittel, bei denen die Mehrwertsteuer ab Sommer halbiert wird.

Wie viel Sie sich damit genau ersparen? Das hängt natürlich von Ihrem Einkaufsverhalten ab.

In unserem Rechner haben Sie deshalb ab sofort die Möglichkeit, ihren Wocheneinkauf an Grundnahrungsmitteln einzugeben – und zu sehen, wie stark sich die Mehrwertsteuersenkung von 10 auf 4,9 Prozent in Ihren tatsächlichen Ausgaben niederschlagen wird. Wöchentlich, monatlich und jährlich.

Probieren Sie es einfach aus:

Der KURIER-Preis-Rechner