Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich ("Sozialwirtschaft Österreich") hat in der Nacht auf Dienstag den Durchbruch gebracht. Nach 17 Verhandlungsstunden haben die Gewerkschaften GPA und vida einen Abschluss erzielt: Die Gehälter und Löhne steigen ab April 2026 um 2,6 Prozent, ab Jänner 2027 um mindestens 2,3 Prozent, abhängig von der Inflationsrate.

Keine Streiks Streiks gibt es somit keine. Diese wären von Mittwoch bis Freitag anberaumt gewesen. Zusätzlich wurde ein umfangreiches Rahmenrechtspaket sowie eine bessere Einstufung eines Teils der Behindertenfachkräfte und der Kindergartenhelferinnen und Kindergartenhelfer vereinbart, teilte die GPA der APA mit. Für GPA-Verhandlerin Eva Scherz bedeutet dieser Abschluss "gute Fortschritte im Rahmenrecht, ist auf der Einkommensseite aber ein harter Kompromiss". Ohne die starke Mobilisierung in zwei Streikrunden wäre kein Abschluss möglich gewesen, betonte die Arbeitnehmervertreterin.