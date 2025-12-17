Sozialwirtschaft-KV: Streiks gehen am Donnerstag zu Ende

Am Donnerstag enden die Streiks an rund 400 Standorten der Sozialwirtschaft.

Mit dieser Kampfmaßnahme versuchten die Bediensteten des privaten Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereichs seit Dienstag ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck zu verleihen. Die Stimmung sei gut, diese werde man auch in die fünfte Verhandlungsrunde im Jänner mitnehmen, hieß es von der GPA zur APA.