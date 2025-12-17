Wirtschaft

Sozialwirtschaft-KV: Streiks gehen am Donnerstag zu Ende

Junge Frau geht neben alter Frau mit Gehhilfe
Die Gewerkschaft pocht auf vier Prozent Lohnerhöhung. "Weihnachtsfrieden" herrscht dann bis Jänner.
17.12.25, 21:48
Kommentare

Am Donnerstag enden die Streiks an rund 400 Standorten der Sozialwirtschaft

Mit dieser Kampfmaßnahme versuchten die Bediensteten des privaten Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereichs seit Dienstag ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck zu verleihen. Die Stimmung sei gut, diese werde man auch in die fünfte Verhandlungsrunde im Jänner mitnehmen, hieß es von der GPA zur APA.

Michael Höllerer folgt Johann Strobl als Chef der RBI

Nach einem kurzen "Weihnachtsfrieden" ist man auch im Jänner bereit für weitere Maßnahmen, sollten diese nötig sein. "Wir gehen mit großer Motivation ins neue Jahr und können selbstbewusst sagen, dass wir noch weiteres Mobilisierungspotenzial haben", so Chefverhandlerin Eva Scherz gegenüber der APA. Das letzte Angebot der Arbeitgeber sah eine Lohnerhöhung von 1,72 Prozent für das Gesamtjahr 2026 vor. Von den rund 130.000 Beschäftigten der Sozialwirtschaft werde das als "unzureichend" empfunden, so die Gewerkschaft.

Mehr zum Thema

Weihnachten
Agenturen, msim  | 

Kommentare