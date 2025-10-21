Lohnverhandlungen Sozialberufe: Ein schneller Abschluss wird´s wohl nicht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Kollektivvertragsverhandler der Sozialwirtschaft sind am Dienstag in der ÖGB-Zentrale zu einer ersten Verhandlungsrunde zusammengekommen. Ein rascher Abschluss dürfte aber außer Reichweite liegen, klafften doch die Vorstellungen zuletzt beträchtlich auseinander. Zudem hat die Arbeitgeberseite für Donnerstag zu einer Pressekonferenz geladen, um die schwierigen Rahmenbedingungen der sozialen Infrastruktur hierzulande zu verdeutlichen.

Anfang Oktober hatten die Gewerkschaften vida und GPA ihre Forderungen übergeben. Man strebe für die rund 130.000 Beschäftigten ein Gehaltsplus von vier Prozent an, ein Abschluss unter der Inflationsrate sei nicht vorstellbar, wie Eva Scherz von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) gegenüber der APA betont hatte. Die Beschäftigten in den Betrieben würden hinter den Forderungen stehen. Neben jener nach der Inflationsabgeltung gibt es Wünsche zur Arbeitszeit und den Arbeitsbedingungen - auch hier will die Gewerkschaft auf Verbesserungen hinwirken, insbesondere was das Thema Teilzeit anbelangt. Arbeitgeberseite sieht "sehr geringen Spielraum" Die Arbeitgeberseite hingegen sieht nur einen "sehr geringen Spielraum". Wie deren Verhandlungsführerin Yvonne Hochsteiner gegenüber der APA im Vorfeld der Verhandlungen betont hatte, habe sich die Lage "sogar noch verschlimmert". Dies sei nach den Beratungen in den Gremien der Sozialwirtschaft Österreich nach Rückmeldungen aus den Bundesländern klar geworden. Die budgetäre Lage und die äußeren Umstände seien "durchwegs katastrophal".