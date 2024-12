KTM-Pleite: Dezember-Löhne überwiesen, Weihnachtsgeld kommt wohl im Jänner

Der insolvente Motorradhersteller KTM mit Sitz in Mattighofen (Bezirk Braunau) hat am Freitag die Löhne und Gehälter für Dezember überwiesen. Ursprünglich hatte das Unternehmen angekündigt, Anfang des Monats zu zahlen, was aber später revidiert wurde. Nun erhielten die Angestellten zum üblichen Zeitpunkt, die Arbeiterinnen und Arbeiter drei Wochen früher als sonst ihr Geld, berichtete krone.at am Freitag unter Berufung auf Sanierungsverwalter Peter Vogl.