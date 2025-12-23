Wirtschaft

KTM und Pierer setzen weiter auf Neumeister

KTM-INSOLVENZ - TAGSATZUNG AM LANDESGERICHT RIED: NEUMEISTER
Gottfried Neumeister bleibt bis Ende 2028 an Bord und soll die strategische Eigenständigkeit sowie den Wachstumskurs der KTM-Gruppe sichern.
23.12.25, 08:29

Zusammenfassung

  • Vertrag von CEO Gottfried Neumeister bei Pierer Mobility (künftig Bajaj Mobility AG) bis Ende 2028 frühzeitig verlängert.
  • Neumeister kündigt Rückzug aus allen Funktionen außerhalb der Bajaj-Gruppe an, um sich auf die Sanierung der KTM-Gruppe zu konzentrieren.
  • Unternehmensleitung betont strategische Eigenständigkeit und Fokussierung auf Wachstum und Vereinfachung der Prozesse im Motorradmarkt.

Die Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) und die KTM AG haben den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister frühzeitig bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. 

Die Bestätigung sei nach dem am 18. November 2025 erfolgten Kontrollwechsel ein "klares Signal für die strategische Eigenständigkeit" der Gruppe unter neuer Eigentümerschaft, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

KTM-Chef Neumeister: "Österreich bleibt das Herz von KTM"

"Große Wertschätzung"

Neumeister nehme das Vertrauen "mit großer Wertschätzung" an und wolle gemeinsam mit seinen neuen Vorstandskolleginnen die Rückkehr von KTM "auf einen klaren Wachstumskurs" gestalten, wurde der Manager zitiert. 

Im Fokus stehe die Umsetzung der Strategie, Prozesse zu vereinfachen und sich auf den Motorradmarkt zu konzentrieren. Um sich der Sanierung der KTM-Gruppe "voll und ganz" widmen zu können, habe er mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, bald aus allen Funktionen außerhalb der Bajaj-Gruppe auszuscheiden.

KTM-Miteigentümer sorgt für Aufregung: "Die Produktion in Europa ist tot"

Aufsichtsratschef Srinivasan Ravikumar verwies auf die Leistungen Neumeisters in "einer sehr schwierigen Phase". Neumeister ist seit 1. September 2024 Co-CEO und seit 23. Jänner 2025 CEO der Pierer Mobility AG.

