KSV: Götze folgt im Juni auf Kantner

Beim Kreditschutzverband KSV1870 kommt es mit Anfang Juni zu einer personellen Veränderung: Der langjährige Insolvenzexperte Hans-Georg Kantner wird eineinhalb Jahre vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters von Karl-Heinz Götze (Jahrgang 1968) abgelöst. Kantner bleibe noch bis Ende September 2020, um Götze in die Geschäfte einzuführen, gab der KSV am Mittwoch bekannt.

Ans Aufhören denkt der 63-Jährige aber noch nicht. "Ich möchte die Hände noch nicht in den Schoß legen", sagte Kantner zur APA. Er könne aber heute noch nicht mit Gewissheit sagen, was ihn in den nächsten Jahren umtreiben und beschäftigen werde. "Zeit zum Überlegen gibt es ja noch", so Kantner.