Kryptobetrug: Heftige Vorwürfe gegen den Kronzeugen

Der mutmaßliche Kryptobetrugsfall um Paraiba und die Nachfolgeplattform Trillant zählt zu den komplexeren Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Denn es sollen 63.000 Anleger um zumindest 400 Millionen Euro geschädigt worden sein. De facto handelte es sich bei Paraiba/Trillant um ein Schneeballsystem. Wie der KURIER berichtete, hat die WKStA dem beschuldigten Drahtzieher S. den Kronzeugenstatus zu erkannt, weil er „ein reumütiges Geständnis abgelegt“ und sein Wissen über Tatbestände offengelegt hat. Gegen die Zahlung von 17.200 Euro hat die WKStA das Verfahren gegen ihn eingestellt. Doch das wollen einzelne Beschuldigte nicht kampflos hinnehmen. Drei haben gegen den Kronzeugen umfangreiche Stellungnahmen eingebracht, darunter auch Mario B. Er hat 187 Seiten Beweismaterial vorgelegt.

Falsche Behauptungen „Der Kronzeuge hat weitgehend falsche Behauptungen aufgestellt und auch Beschuldigungen frei erfunden“, sagt Linda Poppenwimmer, Verteidigerin von Mario B., zum KURIER. „Er sollte eigentlich für seine eigenen Taten ein reumütiges Geständnis ablegen und für diese einstehen, doch er hat seine eigenen Taten teilweise runtergespielt und teilweise völlig verschwiegen.“ So sei ihr Mandant B. vom Kronzeugen beschuldigt worden, Gelder veruntreut zu haben, obwohl der Kronzeuge selbst im Verdacht stehe, Gelder in Millionenhöhe abgezweigt zu haben. „Es ist Herrn S. der Kronzeugenstatus zuerkannt worden, ohne ihm eine Schadenswiedergutmachung aufzutragen, obwohl von einem Betrugsschaden von rund 400 Millionen Euro ausgegangen wird“, sagt Poppenwimmer. Pech ist, dass gegen einen Kronzeugenstatus kein Rechtsmittel eingebracht werden kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ian Ehm Anwältin Linda Poppenwimmer war früher Oberstaatsanwältin bei der WKStA.