Kreislaufwirtschaft: Damit Plastik nicht im Graben landet

Herbert Bauer, General Manager Coca-Cola HBC Österreich, unterstützt diese Bemühungen mit einer großen Investition am Standort Edelstal. Coca-Cola Österreich wird mehr als zehn Millionen Euro in eine neue Abfülllinie (Füllgeschwindigkeit von 50.000 Flaschen pro Stunde) und Waschanlage für Glas-Mehrweggebinde im Burgenland investieren. Ein Bekenntnis zur weltweiten Zero-Waste-Strategie des Konzerns und zum Standort Österreich. Ziel sei es, genau so viele PET-Flaschen zurückzunehmen, wie man ausgibt. Auch verpackungsfreie Alternativen sind Thema, etwa Getränke aus einem Spender. Coca-Cola beschäftigt 1.000 Mitarbeiter in Österreich.