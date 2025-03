Strengere Kreditvergabe und niedrige Zinsen belasten Wüstenrot-Bausparkasse

Die Wüstenrot-Gruppe hat ihr Ergebnis 2024 verbessert. Das Gruppen-EGT legte von 94,4 Mio. Euro auf 97,7 Mio. Euro zu, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im Detail steigerte die Wüstenrot-Versicherung ihr Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT) von 53,0 auf 55,0 Mio. Euro – trotz eines herausfordernden Umfeldes in Anbetracht weiterer Naturkatastrophen und Großschadensereignisse . Die verrechneten Prämien zogen vor allem im Bereich Schaden/Unfall (plus 9,1 Prozent) an, positiv wirkten hier laut dem Versicherer Zuwächse bei Haushalts-, Rechtsschutz-, und Unfallversicherungen.

Ihr Engagement in den CEE-Bausparmärkten will sie dagegen abbauen. So wurde im Vorjahr die Beteiligung an der ungarischen Bausparkasse verkauft. Im Februar 2025 fand zudem das Closing des Verkaufs des Anteils an der Bausparkasse Kroatien statt. Außer in Österreich ist die Wüstenrot nun noch in der Slowakei vertreten.