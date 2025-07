Immer mehr faule Kredite in Europa

Die stark gestiegene Anzahl an Unternehmensinsolvenzen sowie die massiven Wertverluste und steigende Kreditausfälle im gewerblichen Immobiliensektor: Das alles sorgte dafür, dass die Zahl der Kreditausfälle in Deutschland im Vorjahr gegenüber 2023 um rund ein Viertel zugelegt hat. Nur unwesentlich besser steht Österreich auf Rang 2 in Europa mit knapp 20 Prozent Zuwachs dar (siehe Grafik). Das zeigt eine Analyse des Beratungsunternehmens BearingPoint.