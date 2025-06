Aus für KIM-Verordnung: Mehr Kredite, mehr Gewinne

Heute endet die sogenannte KIM-Verordnung. Sie wurde von der Finanzmarktaufsicht erlassen, um eine Überschuldung privater Haushalte zu verhindern. Strenge Regeln sollten dafür sorgen, dass nur Haushalte mit ausreichend Eigenkapital und Einkommen einen Kredit erhalten. Diese restriktiven Kreditvergaberegeln wurden jetzt durch unverbindliche Empfehlungen ersetzt. Damit dürfen Banken künftig wieder flexibler Kredite vergeben und können zum Beispiel einen niedrigeren Eigenkapitalanteil als 20 Prozent akzeptieren.

Diese Lockerung birgt Risiken. Denn in Österreich sind die Preise für Wohnimmobilien von 2010 bis 2022 um über 100 Prozent gestiegen, die Einkommen hingegen nur um 32 Prozent. Eine Schere, die in keinem anderen europäischen Land so stark auseinanderklafft. Maßgeblich mitverantwortlich dafür war die riskante Kreditvergabe von Banken: Ihre Kunden konnten höhere Preise für Wohnimmobilien bezahlen, als es ihr Einkommen eigentlich hergab.