Korruptionsskandal: 3 Mrd. Dollar Strafe für Goldman Sachs

Die US-Bank Goldman Sachs muss wegen des Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB erneut tief in die Taschen greifen. Mit einem fast drei Mrd. Dollar (2,5 Mrd. Euro) schweren Vergleich schafft die US-Investmentbank eine Klage des US-Justizministeriums aus der Welt, wie bei einer Gerichtsanhörung in den USA am Donnerstag bekannt wurde. Die Malaysia-Tochter der Bank bekannte sich gleichzeitig schuldig, gegen US-Korruptionsgesetze verstoßen zu haben.

Schmiergelder

Goldman Sachs wird im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal unter anderem beschuldigt, Regierungsvertreter in Malaysia und Abu Dhabi mit Schmiergeldern von mehr als einer Milliarde Dollar bestochen zu haben. Anwälte der Bank hatten zuvor bei Gericht in New York ein Schuldbekenntnis im Namen von Goldman Malaysia wegen Verstößen gegen das Anti-Korruptionsgesetz "Foreign Corrupt Practices Act" abgegeben.