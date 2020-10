350 Millionen Dollar Strafe für Goldman Sachs

Der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB belastet die US-Investmentbank Goldman Sachs einmal mehr. Die Finanzaufsicht in Hongkong verurteilte die Goldman-Tochter Goldman Sachs (Asia) L.L.C wegen ihrer Rolle in dem Skandal zu einer Geldstrafe von 350 Mio. Dollar (295,3 Mio. Euro), wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Erst im Sommer hatte sich Goldman Sachs mit Malaysia auf einen 3,9 Mrd. Dollar schweren Vergleich geeinigt.