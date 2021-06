Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer erstellt positiven Endbericht

Deren Wirtschaftssprecher Gerald Loacker steht in der Härte seiner Beanstandung seinem Vorgänger Sepp Schellhorn um nichts nach: "Seitdem bekannt wurde, dass die Wirtschaftskammer Millionen an Zwangsbeiträgen in die Hand nimmt, um den ihr Nahestehenden luxuriöse Zuckerl zu finanzieren, verweisen WKÖ und Wirtschaftsministerin auf den Endbericht. Auf einer Seite hingeklatscht wird darin nun festgehalten, dass alles in Ordnung sei", ortet er eine "Verhöhnung aller Pflichtmitglieder".

"Echte Kontrolle"

Bisher sei "keinerlei Umdenken" in der Kammer und bei Präsident Harald Mahrer zu erkennen, so der Oppositionspolitiker. Die NEOS werden daher im kommenden Wirtschaftsausschuss des Nationalrates am Dienstag eine Änderung des Wirtschaftskammergesetzes vorschlagen.