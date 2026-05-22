Kongressgeschäft wächst: Mehr Gäste und Nächtigungen in Österreich

Das heimische Geschäft mit Kongressen, Tagungen, Seminaren und Firmenveranstaltungen ist auf Wachstumskurs. Zwar fanden im vergangenen Jahr etwas weniger Events statt als noch im Jahr zuvor. Die Zahl der Teilnehmenden hat sich jedoch um 3,5 Prozent auf 1,9 Millionen erhöht, wie aus dem aktuellen Meeting Industry Report Austria (mira) hervorgeht. Immer häufiger blieben Teilnehmer auch über Nacht. Die Zahl der Nächtigungen in den heimischen Beherbergungsbetrieben stieg um 15,4 Prozent auf 4,3 Millionen.

Kongress-Touristen lassen besonders viel Geld in Österreich

Damit ist der Anteil der geschäftlichen Besucher an allen Nächtigungen (rund 150 Millionen) gering. Die Business-Gäste lassen aber oft besonders viel Geld im Land. "Der internationale Gast bringt eine besonders hohe Wertschöpfung", vermerkt Sandra Neukart, Chief Operating Officer der Österreich Werbung. Während der durchschnittliche Urlauber in der Bundeshauptstadt inklusive Nächtigung rund 380 Euro pro Tag ausgibt, sind es bei den Kongress-Touristen 562 Euro.

Im jüngsten Ranking der International Congress and Convention Association (ICCA) blieb Österreich als Destination stabil auf Platz 16. Wien fiel zwar von Rang 1 auf Platz 4 zurück - hinter Lissabon, Paris und Barcelona - mischte damit aber immer noch an der Weltspitze mit. Das für den internationalen Vergleich herangezogene Kriterium sei zudem einzig die Anzahl der Veranstaltungen. "Wir haben mehr Nächtigungen und Teilnehmende", betont Neukart.