Kompromiss um Verteilung der Agrar-Milliarden

Eines vorweg: Die Gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, ist der größte Posten im EU-Haushalt. Es geht um die Verteilung von insgesamt 387 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 – davon fließen derzeit jährlich rund zwei Milliarden auf die Konten österreichischer Landwirte.

Gestern, Freitag, haben sich die EU-Staaten nach langen Streitereien auf die Reform der milliardenschweren Agrarpolitik geeinigt. Und da die Interessen der einzelnen Länder teils sehr unterschiedlich sind, kann es sich dabei nur um einen Kompromiss handeln. Ob dieser gut oder schlecht ausgefallen ist, hängt ganz davon ab, wen man fragt.

Künftig soll jedenfalls mehr Geld in Umwelt- und Klimaschutz investiert werden. Die Hilfen für Bauern sollen künftig an Umweltauflagen geknüpft werden, was nicht allen recht war. Schließlich bedeuten weniger Spritzmittel auch weniger Ertrag und letzten Endes weniger billige Lebensmittel, so eine Argumentationslinie.

Das Parlament wollte noch im Mai durchsetzen, dass 30 Prozent der Direktzahlungen von 270 Milliarden Euro an die Teilnahme an Umweltprogramme geknüpft wird. Nun haben sich die Mitgliedsstaaten auf eine Quote von 25 Prozent geeinigt, mit einer einjährigen Lernphase von 20 Prozent. Eine Deckelung der Flächenprämie ist nach wie vor nicht vorgesehen.