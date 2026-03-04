KV: Warnstreiks in der IT-Branche, Einigung bei Privatkliniken

Mit Warnstreiks in Großunternehmen sowie Klein- und Mittelbetrieben erhöhte die Gewerkschaft GPA den Druck auf die Arbeitgeberseite bei den laufenden KV-Verhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten in der IT-Branche.

Die Arbeit wurde laut GPA für einige Stunden niedergelegt. Mit den Maßnahmen wurden Betriebe mit insgesamt rund 25.000 Beschäftigten erreicht. Beim Warnstreik der Erste Digital in Wien waren rund 400 Personen anwesend. Laut Arbeitgeber-Chefverhandler Martin Zandonella hielt sich die Teilnahme in Grenzen.

„Warnstreiks ein deutliches Signal“

„Die Warnstreiks waren ein deutliches Signal in Richtung der nächsten Verhandlungsrunde“, wird Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA, in einer Aussendung zitiert. Die Beschäftigten der IT-Branche seien bereit, für eine faire Anerkennung ihrer Arbeit zu kämpfen. Die Arbeitnehmer fordern eine Erhöhung der Mindest- und Ist-Gehälter um 3,5 Prozent, für die Mindestgehälter boten die Arbeitgeber laut GPA zuletzt ein Gehaltsplus von 2,5 Prozent. Am 10. März wird weiterverhandelt.