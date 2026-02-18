IT-KV: Auch sechste Verhandlungsrunde gescheitert
Arbeitgeber haben nachgebessert, doch Gewerkschaft lehnt Angebot weiter ab.
Auch die sechste Verhandlungsrunde um einen neuen Kollektivvertrag für die 90.000 Beschäftigten in der heimischen IT-Branche brachte wie erwartet keine Einigung.
Die Arbeitgeber besserten ihr Angebot deutlich nach. Die Mindestgehälter sollen um 2,5 Prozent und die Ist-Gehälter um 2 Prozent erhöht werden. Bisher wurde eine Erhöhung von 1,9 Prozent auf die Mindest-Gehälter geboten.
Für die Gewerkschaft GPA ist das aktuelle Angebot weiterhin unzureichend. Sie fordert ein Gehaltsplus von 3,5 Prozent und hat laut Aussendung eine Betriebsrätekonferenz einberufen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Kampfmaßnahmen bis hin zum Streik sind möglich. Ein weiterer Verhandlungstermin wurde bisher nicht vereinbart.
