IT-KV: Auch sechste Verhandlungsrunde gescheitert

Auch die sechste Verhandlungsrunde um einen neuen Kollektivvertrag für die 90.000 Beschäftigten in der heimischen IT-Branche brachte wie erwartet keine Einigung.

Die Arbeitgeber besserten ihr Angebot deutlich nach. Die Mindestgehälter sollen um 2,5 Prozent und die Ist-Gehälter um 2 Prozent erhöht werden. Bisher wurde eine Erhöhung von 1,9 Prozent auf die Mindest-Gehälter geboten.