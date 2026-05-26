Zweistündige Warnstreiks in der chemischen Industrie

Die Gewerkschaft erhöht den Druck bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der chemischen Industrie und ruft bis einschließlich Montag, 1. Juni, zu zweistündigen Warnstreiks auf. Heute, Dienstag, legen Beschäftigte der chemischen Industrie am Chemiepark Linz für zwei Stunden ihre Arbeit nieder, teilte der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) mit.

Laut Gewerkschaft werden "alle großen Betriebe" in den kommenden Tagen bestreikt. Der Großteil der Warnstreiks in der Chemischen Industrie werde von Mittwoch bis Freitag stattfinden. Die rund 230 Unternehmen der Chemischen Industrie mit mehr als 50.000 Beschäftigten sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem in der Produktion von Pharmazeutika, Kunststoffen und Kunststoffwaren, Fasern, Lacken, Düngemitteln oder auch organischen und anorganischen Chemikalien.

Siebente KV-Verhandlungsrunde Anfang Juni

Die Positionen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern liegen noch weit auseinander. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung von 250 Euro. Die Gewerkschaften fordern hingegen eine nachhaltige Lohnerhöhung von 3,5 Prozent.

Arbeitgeber: Wettbewerbsnachteil gegenüber Deutschland

Die Chemieindustrie-Arbeitgeber sehen einen größer werdenden Wettbewerbsnachteil gegenüber Deutschland und "600 verlorene Arbeitsplätze alleine im vierten Quartal 2025".