Kneipp ruft Duschgel zurück: Bakterien nachgewiesen

In der Pflegedusche der Chargen 2506917, 2506918 und 2506919 wurde nach Angaben des Unternehmens das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen. Der Chargencode befindet sich auf dem oberen Tubenfalz.

Zwar stelle das Produkt für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung keine Gefahr dar, jedoch könne es bei immungeschwächten Personen eine Reihe von Infektionen auslösen.