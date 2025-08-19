Kneipp ruft Duschgel zurück: Bakterien nachgewiesen
Zusammenfassung
- In bestimmten Chargen der Kneipp Aroma Pflegedusche Lebensfreude (200 ml) wurde das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen.
- Für gesunde Personen besteht keine Gefahr, immungeschwächte Menschen können jedoch Infektionen erleiden.
- Der Verkauf der betroffenen Chargen wurde gestoppt, Kunden erhalten bei Rückgabe den Kaufpreis erstattet.
In der Pflegedusche der Chargen 2506917, 2506918 und 2506919 wurde nach Angaben des Unternehmens das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen. Der Chargencode befindet sich auf dem oberen Tubenfalz.
Zwar stelle das Produkt für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung keine Gefahr dar, jedoch könne es bei immungeschwächten Personen eine Reihe von Infektionen auslösen.
- Produkt: Kneipp Aroma Pflegedusche Lebensfreude
- Menge: 200 ml
- Chargen: 2506917, 2506918 und 2506919
- Gekauft im: Drogeriehandel
Verkauf umgehend gestoppt
Deshalb wird dringend von der Nutzung des Duschgels abgeraten. Betroffen von der Rückrufaktion ist die 200-ml-Tube, weshalb der Verkauf und der weitere Vertrieb der betroffenen Chargen in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden Handelspartnern gestoppt wurde, so Kneipp.
Konsumenten können die betroffenen Tuben in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.
