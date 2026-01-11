KMU erhalten wieder Förderung für Digitalisierungs-Beratung
Zusammenfassung
- KMU erhalten ab 12. Jänner wieder bis zu 3.000 Euro Förderung für Digitalisierungsberatungen in vier Themenbereichen.
- Die Digitalisierungsoffensive KMU.DIGITAL wird vom Wirtschaftsministerium und der Wirtschaftskammer fortgesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
- Die Umsetzungsförderung für Digitalisierungsprojekte bleibt voraussichtlich bei maximal 6.000 Euro pro Unternehmen bestehen.
Bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsabläufe haben viele kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) immer noch Aufholbedarf. Das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer versuchen ihnen, mit der Digitalisierungsoffensive KMU.DIGITAL unter die Arme zu greifen. Seit 8 Jahren werden Beratungsdienstleistungen und Umsetzungen von Digitalisierungsprojekten gefördert. Ab 12. Jänner werden dafür neue Mittel zur Verfügung gestellt.
Digital fitte Unternehmen erzielen mehr Umsatzwachstum
„Es gibt Grund für Optimismus für den Wirtschaftsstandort, aber Entwarnung wäre falsch“, erläutert Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer den Beweggrund. Neben der Senkung von Stromkosten für Betriebe wolle man KMUs durch die Digitalisierungsoffensive wettbewerbsfähig halten. „Fakt ist, dass digitale Champions ein um bis zu 23 Prozent höheres Umsatzwachstum erzielen“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich.
Beratungen werden für vier Themenbereiche angeboten
Ab 12. Jänner gibt es konkret neue finanzielle Mittel für die Beratungsschiene. Durch zertifizierte Beraterinnen und Berater werden KMUs Informationen zu den vier Themen Geschäftsmodelle und Prozesse, E-Commerce und Online-Marketing, IT- und Cybersecurity sowie digitale Verwaltung vermittelt. Pro Thema gibt es 1.000 Euro Zuschuss. Sie können auch kombiniert in Anspruch genommen werden. Maximal erhalten KMUs 3.000 Euro dafür.
Umsetzungsförderung soll gleich bleiben
Die Umsetzung konkreter Projekte wurde bisher mit maximal 6.000 Euro gefördert. Wie man hört, wird diese Förderschiene ab Mai mit einem Budget von 6 Mio. Euro fortgesetzt. Trotz Spardruck der Bundesregierung wird die Förderhöhe pro Unternehmen angeblich gleich bleiben.
Kommentare