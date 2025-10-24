Neue Studie: Wie geht es Österreichs Unternehmen

„Wie geht es unserem Rückgrat?“, fragt Judit Havasi, Generaldirektorin der Donau Versicherung, am vergangenen Mittwoch. Gemeint sind die heimischen Klein- und Mittelunternehmen – das „Fundament der österreichischen Wirtschaft“, wie sie betont. Immerhin machen sie 99 Prozent der heimischen Betriebe aus und beschäftigen die Mehrheit der Arbeitnehmer.

Um die Frage nach ihrem Wohlbefinden zu beantworten, wurde gemeinsam mit dem Institut Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung eine Studie durchgeführt. Von August bis September 2025 befragte man 500 heimische KMU. Das Ergebnis: 66 Prozent schätzen ihre eigene Situation als sehr gut bis eher gut ein. Nur sechs Prozent meinen, dass es gar nicht gut läuft. Wobei größere KMU laut Studie tendenziell besser mit Herausforderungen umgehen als kleinere.

Spannend war jedoch die Antwort auf die Frage, wie es den KMU in Österreich allgemein geht. Die Einschätzung fiel hier schon etwas kritischer aus. Nur 38 Prozent meinen, dass es den KMU gut geht. „Man beschönigt seine eigene Lage ein bisschen – die Situation ist vielleicht nicht so positiv, wie sie zunächst scheint“, ordnet Christina Matzka vom Forschungsinstitut ein. Die Wahrheit liege wohl irgendwo in der Mitte.