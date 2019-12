Klimaschädigendes Verhalten soll teuer kommen

Das Wifo sehe zwar mit 0,3 Prozent des BIP als Maastricht-Überschuss im Jahr 2020 mehr Spielraum als der jetzige Finanzminister, doch seien diese 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro zu eng für das, "was in der Luft liegt", so Badelt. Gleich zu Beginn von Koalitionsverhandlungen müsste man sich darauf einigen, wie man mittel- und längerfristig mit dem Budget umgehe. Gebe es kein Commitment der neuen Regierung, drohe eine "unhaltbare Situation", nämlich dass es womöglich auch ohne Strukturreformen kein ausgeglichenes Budget gebe.

Abgabenquote noch immer hoch

Die Abgabenquote in Österreich sei nicht viel gesenkt worden bisher, so IHS-Chef Kocher mit Verweis auf die aktuell rund 42 Prozent. Die viel zitierten 40 Prozent seien "relativ weit entfernt", das sei "ein ambitioniertes Ziel". Entlastet werden sollten bei der nächsten Steuerreform auch die mittleren Einkommen, bei den kleineren sei schon etwas geschehen. Auch in Richtung Investitions-Notwendigkeiten sollte es gehen - mittelfristig sollten Förderungen gesenkt und der Anstieg der Pensionskosten gedämpft werden.