Kika/Leiner versteigert Fuhrpark und massenhaft Gartenmöbel

Und dieses soll noch reichlich an Ausstattung, Fahrzeugen und ein volles Hauptlager umfassen. Einer Aussendung zufolge stapeln sich in St. Pölten gut 150 Sattelschlepper-Ladungen an neuer Frühlingsware. Die Möbelkette hatte die 10.000 Kubikmeter an Garten- und Outdoormöbeln bestellt, konnte diese aber aufgrund der Pleite nicht mehr in den Verkauf bringen.

Verbliebene Waren und Firmenautos

Und auch die 350 Fahrzeuge des Unternehmens kommen unter den Hammer – viele davon mit dem Kika- oder Leiner-Branding. Die Auswahl reicht vom Sattelschlepper über Transportwagen bis hin zu den Firmenautos der Mitarbeiter.

An den 17 Filialstandorten der Möbelhaus-Kette werden zudem letzte verbliebene Waren, Werbemittel und Teile aus dem Ladenbau sowie die Lagerausstattung versteigert. Dasselbe gilt für das hauseigene Fotostudio des Konzerns mit mehr als 160 Exponaten an Belichtungstechnik, Kameras und Objektiven.