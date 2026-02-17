KiK schließt mehrere Filialen in Österreich

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Herbst des Vorjahres gab der deutsche Textildiskonter KiK – die Abkürzung steht für "Kunde ist König“ – bekannt, unrentable Filialen schließen zu wollen. Wie viele, wo und wann, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Nun sind nähere Details bekannt: Insgesamt 50 Filialen in Europa sollen geschlossen werden, davon 25 in Deutschland. Auch in Österreich, wo das Unternehmen derzeit rund 220 Filialen betreibt, werden Standorte aufgegeben.

Neun Filialen machen dicht Insgesamt neun Filialen sollen hierzulande im Laufe des ersten Quartals 2026 zusperren; gleichzeitig ist eine Neuöffnung geplant, berichtet die Krone mit Verweis auf KiK Österreich. Welche Standorte konkret betroffen sind, wurde nicht bekannt gegeben. "Insgesamt sind unsere Planungen bezüglich der weiteren Ausgestaltung unseres Filialnetzwerks noch nicht abgeschlossen", wird eine KiK-Aussendung zitiert. Um ihre Jobs müssten die Angestellten, auch in den betroffenen Filialen, jedoch nicht fürchten. Das zum Tengelmann-Konzern gehörende Unternehmen betonte bereits im Herbst: "Aufgrund unseres dichten Filialnetzes und unserer starken Präsenz in der Fläche bieten wir jederzeit Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung."