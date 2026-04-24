Firmen sehen sich durch KI-Gesetze ausgebremst

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz hat bei heimischen IT-, Kommunikations- und Consulting-Unternehmen Fahrt aufgenommen. Für viele Firmen ist die Technologie wettbewerbsentscheidend. In einigen Branchen setzen bereits bis zu 64 Prozent der Firmen KI ein, bis zu 86 Prozent planen, das zu tun. Durch regulatorische Vorgaben fühlen sich die Unternehmen aber ausgebremst. 40 Prozent sehen den Mangel an Klarheit über rechtliche Konsequenzen als Herausforderung. Rund die Hälfte hat Bedenken wegen Datenschutzverletzungen. Das geht aus einer aktuellen Branchenerhebung der Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer hervor. „Wir haben überhaupt keine Chance, innovative Dinge umzusetzen, weil es viele rechtliche Unsicherheiten gibt“, sagt Bundesspartenobmann Markus Roth zum KURIER. Die Sparte vertritt an die 150.000 Unternehmen u. a. aus den Bereichen IT, Telekom, Beratung, Werbung, aber auch Entsorgung und Finanzdienstleistungen.

Kompetenzen unklar Zwar gibt es in Österreich eine in der Regulierungsbehörde RTR eingerichtete Servicestelle, die Unternehmen zur KI-Regulierung der EU berät. Verbindliche rechtliche Aussagen vermissen viele Firmen aber, auch weil viele Kompetenzen noch gar nicht abschließend geklärt sind. In der WKO wünscht man sich eine One-Stop-Shop-Lösung. „Wir brauchen eine Behörde, die Generalzuständigkeit hat“, sagt Sparten-Geschäftsführer Philipp Graf. Vor allem kleine Unternehmen würden sich schwertun. Denn die Kapitalbasis, um rechtliche Konsequenzen tragen zu können, fehlt vielen. Das hemme vor allem die Entwicklung neuer Dienste, bei denen KI zum Einsatz kommt. „Für Firmen wäre es wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der verbindlich sagen kann, dass das, was sie vorhaben, in Ordnung ist“, sagt Graf: „Viele trauen sich nicht drüber, weil es ihnen rechtlich zu unsicher ist.“

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Digitale Souveränität gewinnt an Bedeutung Auch das Thema digitale Souveränität hat bei den Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Dazu hat die zunehmend volatile geopolitische Lage und die Sorge, dass Dienste plötzlich gekappt werden könnten, beigetragen. Dass die US-Regierung unter Donald Trump Technologien als Druckmittel einsetzt, schreckt viele Firmen ab. Auch Preiserhöhungen internationaler Anbieter machen den meist kleinen und mittleren Unternehmen zu schaffen. Vor zwei Jahren waren viele heimische Kunden eines US-Virtualisierungsdienstleisters mit Preissteigerungen von mehreren Hundert Prozent konfrontiert. Die Abhängigkeit von US-Firmen ist groß. Je nach Bereich schätzen sie bis zu 70 Prozent der Unternehmen als sehr oder eher stark ein. Viele setzen deshalb auf Weiterbildung und Know-how vor allem im Umgang mit Open-Source-Lösungen, um enge Anbindungen an einen Anbieter zu umgehen. Mehr als die Hälfte denkt über einen Wechsel zu einem heimischen oder europäischen Anbieter nach. „Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass man zum Spielball wird“, sagt Graf.