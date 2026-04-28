Es geht um Macht, viel Geld und riesige Egos. Sie gehören zu den bekanntesten Aushängeschildern der US-Tech-Szene und gelten mittlerweile als die Intimfeinde im Silicon Valley.

Die Rede ist von Tesla- und SpaceX-Boss Elon Musk, dem nach der Forbes-Liste mit einem Vermögen von 778 Milliarden US-Dollar (662 Mrd. Euro) reichsten Menschen der Welt. Und von Sam Altman, dem Chef von OpenAI, dem mit einer Bewertung von rund 850 Mrd. Dollar wertvollsten Start-up der Welt. Altman selbst hält zwar laut Forbes keine Anteile an dem ChatGPT-Entwickler, kommt aber dennoch auf ein Vermögen von 3,5 Milliarden Dollar und damit auf Platz 1.229 der weltweit Reichsten. Und zwar aufgrund seiner Anteile an Stripe, Reddit oder der US-Kernfusionsfirma Helion.

Am Montag startete in Kalifornien mit der Auswahl der Geschworenen ein viel beachteter Prozess. Schon heute folgen die Eröffnungsplädoyers, Ende Mai will Richterin Yvonne Gonzalez Rogers ihr Urteil fällen. Das US-Techmagazin Wired schrieb von einem „Kampf um die Seele von OpenAI“. Worum geht es genau? Musk, 2015 Mitbegründer von OpenAI, will vor Gericht nicht weniger erreichen, als dass Altman und OpenAI-Präsident Greg Brockman entlassen werden. Sie hätten ihn systematisch getäuscht, als sie das Software-Unternehmen mit Unterstützung von Hauptfinancier Microsoft von einer Art Non-Profit-Organisation in ein gewinnorientiertes Unternehmen verwandelten. Musk will das Unternehmen zurück in die Vergangenheit drängen. Der KI-Alltagshelfer ChatGPT soll als frei zugängliche Software der Menschheit dienen, OpenAI dürfe zu keiner „Geldmaschine“ werden. „Du hast ein gemeinnütziges Unternehmen gestohlen“, wirft Musk Altman vor, nennt ihn einen „Schwindler“ und fordert Schadenersatz zwischen 130 und 150 Milliarden Dollar.