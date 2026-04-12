Neues KI-Modell lässt Sicherheitsfirmen zittern

Ein neues KI-Modell von Anthropic sorgt für Aufregung in der Cybersicherheitsbranche. Das Claude Mythos genannte Modell soll in der Lage sein, unbekannte Schwachstellen aufzuspüren und auch auszunutzen. Laut der Betreiberfirma hat es bereits tausende schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden, darunter welche in großen Betriebssystemen und Webbrowsern.

Anthropic plane deshalb auch nicht, das Modell allgemein zugänglich zu machen, teilte das Unternehmen mit. Damit soll verhindert werden, dass es von Cyberkriminellen eingesetzt wird. Der Zugang soll zunächst auf 40 Technologieunternehmen beschränkt werden. Darunter Apple, Amazon, Microsoft, Cisco aber auch die Linux-Stiftung. Im Rahmen des „Project Glasswing“ sollen gefunden Lücken geschlossen werden.