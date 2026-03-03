KI-Entwickler erntet Lohn für harte Linie gegenüber Trump

Der US-amerikanische KI-Entwickler Anthropic hat sich den Zorn von Präsident Donald Trump zugezogen und wird nun in Aufträgen für die Regierung durch einen Konkurrenten ersetzt. Am Dienstag hat das US-Verteidigungsministerium mitgeteilt, künftig auf Künstliche Intelligenz von OpenAI zu setzen. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump allen Bundesbehörden die Nutzung von Anthropic-Produkten untersagt. Das US-Militär hat das aber laut Wall Street Journal nicht daran gehindert, das KI-Tool Claude am Wochenende für die Planung von Angriffen auf den Iran einzusetzen.

Autonome Waffen will Anthropic nicht unterstützen

In Trumps Ungnade gefallen ist Anthropic durch seine Weigerung, Sicherheitsmechanismen in seiner KI zu entfernen. Besonders die Verwendung für Massenüberwachung und für autonome Waffensysteme will das Unternehmen verhindern. Von dieser „roten Linie“ wich Anthropic-CEO Dario Amodei in Verhandlungen nicht ab. Nachdem Trump Anthropic öffentlich wüst beschimpft hat, kündigt die US-Regierung nun den Wechsel an.

OpenAI-Technologie dürfe nicht zur Massenüberwachung im Inland, zur Steuerung autonomer Waffensysteme oder für automatisierte Entscheidungen mit weitreichenden Folgen eingesetzt werden, beteuert der Betreiber von ChatGPT zwar. Beobachtern kommt dies jedoch merkwürdig vor, wären dies doch die gleichen Einschränkungen, wie sie Anthropic verteidigt hat.