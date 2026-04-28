Kerosinmangel im Sommer? "Airlines werden Flugpläne reduzieren"

In der Luftfahrt herrscht Unsicherheit über die Kerosinversorgung wegen des Iran-Kriegs und der Blockade der Straße von Hormus. Der Chef des internationalen Airline-Verbandes IATA, Willie Walsh, warnte am Dienstag erneut vor Knappheit. "Wir werden erleben, dass die Fluggesellschaften im Vorfeld der Hochsaison im Sommer aufgrund möglicher Treibstoffengpässe einige ihrer Flugpläne reduzieren werden", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Treibstoffmangel: "Regierungen spät dran und irren sich"

Die Krise könnte Asien als erstes am härtesten treffen und Europa danach, so Walsh. Ryanair-Chef Michael O'Leary sagte hingegen, das Risiko einer Unterbrechung der Kerosinlieferungen in Europa nehme ab. Die Hersteller sagten ihm, sie sähen diese Gefahr nicht bis Ende Juni, erklärte der Chef von Europas größtem Billigflieger. Die Einschätzungen dazu seien in den vergangenen ein, zwei Wochen zuversichtlicher geworden. Warnungen der schwedischen Regierung an die Verbraucher, sich auf Störungen ihrer Flugreisen als Folge von Treibstoffmangel einzustellen, kritisierte der Ire. "Wie üblich sind Regierungen spät dran und irren sich."