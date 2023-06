Keine Party mehr in Airbnbs in Österreich

In Airbnb Unterkünften soll Schluss mit Party sein. Schon im ersten Corona-Jahr hat Airbnb für alle Unterkünfte weltweit ein Partyverbot eingeführt. Störende Partys, Veranstaltungen und Versammlungen mit offenen Einladungen sowie "Partyhaus"-Unterkünfte sind weiterhin streng verboten. Eine Überprpfung bei der Buchung gibt es nun auch in Österreich, schreibt Airbnb in einer Aussendung.

➤ Mehr lesen: Corona-Pandemie: Partys in Airbnb-Unterkünften weltweit verboten