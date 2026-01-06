Ein Forschungsteam der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) hat eine neue Rezeptur für Kassenzettel entwickelt, die ohne die Chemikalien Bisphenol A (BPA) und Bisphenol S (BPF) auskommt. Wie die Fachzeitschrift Science Advances und MDR Wissen berichten, basiert die neue Beschichtung auf Lignin, einem Hauptbestandteil von Holz.

Toxikologische Tests bestätigten die Sicherheit der eingesetzten Komponenten.

In Science Advances schildern die Forscher, wie sich der im Holz enthaltene Stoff Lignin zusammen mit dem Pflanzenzucker Xylan für Thermopapier einsetzen ließe. Das natürlich hergestellte Thermopapier lässt sich ebenso wie das herkömmliche Papier mit handelsüblichen Druckern bedrucken.

Thermopapier ohne Bisphenole

Thermopapier, das für Kassenzettel, Flugtickets oder Etiketten verwendet wird, enthielt über Jahrzehnte BPA oder BPS. Diese Substanzen, die auch als Weichmacher in Kunststoffen eingesetzt werden, gelten als hormonell wirksam und können über die Haut in den Körper gelangen. In der Schweiz ist BPA seit Juli 2025 - ebenso wie weitere Bisphenole - in Materialien verboten, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. In der EU gibt es ebenfalls seit 2025 ein Verbot.