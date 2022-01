Kasachstan: Der lange Arm von Ex-Diktator Nasarbajev nach Österreich

Es folgte ein jahrelanges erbittertes Hauen und Stechen, Geld spielte auf beiden Seiten keine Rolle. Die zentrale Rolle auf der Seite Kasachstans spielte der SPÖ-nahe Wiener Anwalt Gabriel Lansky, dessen Kanzlei laut von einem Ex-Mitarbeiter gestohlenen Datensätzen über mehrere Jahre mehr als 14 Millionen Euro aus Kasachstan kassiert haben soll. Lansky vertrat den Opferverein „Tagdyr“ der Witwen der ermordeten Banker. Er erklärte damals in einem KURIER-Interview das Honorar als "marktüblichen Preis" für eine internationale Tätigkeit, die seit sechs Jahren laufe und an der im Schnitt 15 Personen arbeiten würden.

Das Oberlandesgericht Wien äußerte jedoch den Verdacht, der Verein sei eine Tarnorganisation des kasachischen Geheimdienstes.

Lansky, befreundet mit Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer, kümmerte sich auch um dessen zweijährigen Beratungsvertrag mit Kasachstan für jährlich 400.000 Euro. In Sachen Demokratie habe er Kasachstan unterstützt, rechtfertigte sich Gusenbauer später. Scheint nicht viel bewirkt zu haben, wie die Weltöffentlichkeit spätestens jetzt sieht. Gegen Gusenbauer und Lansky wurde wegen des Verdachts auf nachrichtendienstliche Tätigkeit ermittelt, die Verfahren aber eingestellt.

Das deutsche Nachrichtenmagazins Spiegel berichtete 2015 in einem Cover über Lansky und die Verflechtung deutscher Politiker in die „Despoten-Lobby“ für Kasachstan. Ex-SPD-Innenminister Otto Schily will aber nur als Opferanwalt tätig geworden sein. Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) stieg gleich wieder aus, angeblich weil er durch ein irrtümlich erhaltenes Mail mitgekriegt hatte, dass Gusenbauer um 100.000 Euro höher entlohnt wurde. Mit an Bord sollen auch Polens Ex-Präsident Alexander Kwasniewski, sowie der ehemalige italienische Ministerpräsident und Chef der EU-Kommission Romano Prodi gewesen sein.

An Aliyevs Seite focht der Strafrechtsprofessor und spätere ÖVP-nahe Justizminister Wolfgang Brandstetter.