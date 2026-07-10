Das war der World Venture Forum 2026 in Kitzbühel

Das World Venture Forum 2026 in Kitzbühel brachte von 6. bis 11. Juli wieder hunderte Investorinnen und Investoren sowie Wirtschaftstreibende aus der ganzen Welt in die idyllische Alpenmetropole. In unterschiedlichen Themen-Chalets standen beim WVF die neuesten Trends und besten Investitionsmöglichkeiten im Mittelpunkt.

Impulsvorträge, hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen und Analysen rund um die Themen Krypto, Family Offices, Deep Tech sowie Impact und Corporate Innovation lieferten den Anwesenden Anhaltspunkte, wann es sich um einen kurzfristigen Trend handelt und wann mit einer Investition die Welt nachhaltig verändert werden kann.